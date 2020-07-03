2020/07/03 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي للإصابات وحالات الشفاء وعدد الوفيات بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واكدت الوزارة في بيان تسجيل الفين وثلاثمئة واثنتي عشر إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء ألف وستمئة وثمان وثمانين حالة ووفاة مئة وحالتين اثنتين.

وأضاف البيان انه تم فحص أكثر من اثني عشر ألف نموذج في جميع المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق نحو خمسمئة وثمانين ألف نموذج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 102 حالة وفاة وشفاء 1688 حالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 102 حالة وفاة وشفاء 1688 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).