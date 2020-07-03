العبودي يدعو الى رد مناسب من الحكومة بشأن اساءة صحيفة سعودية الى السيد السيستاني

2020/07/03 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية الى رد واضح ومناسب على اساءة صحيفة سعودية بحق المرجع الديني السيد السيستاني”.وقال العبودي في تغريدة له بمنصة تويتر، تابعتها “العهد نيوز”، ” جريدة الشرق الأوسط تنشر هذا الصباح كاريكاتورًا يسيء لأكبر شخصية دينية شيعية وعراقية، وتتطاول على مقدسات العراقيين […]

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