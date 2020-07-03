ارتفاع حصيلة الوفيات الى 8 حالات في السليمانية

2020/07/03 | 18:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم الجمعة تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا.

تتمة..

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