أعمال تنقيب تقود إلى “نقش السيد المسيح” و150 قبرًا أثريًا

2020/07/03 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت أعمال تنقيب عن الآثار في أوتون، وسط شرق فرنسا، عن 150 قبراً تعود إلى ما بين منتصف القرن الثالث والقرن الخامس للميلاد، وكانت تشكّل مقبرة مهمة في بلاد الغال، وفق ما أفادت به الجهة التي تولت التنقيب اليوم الجمعة.وذكر المعهد الوطني لأبحاث الآثار الوقائية أن أعمال التنقيب الوقائية التي أجراها […]

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