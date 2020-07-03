معبر «باب السلامة» يفتح أبوابه لعودة «زوّار العيد» من سوريا إلى تركيا

2020/07/03 | 18:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع #تركيا موافقة السلطات التركيّة على فتح المعبر لعودة السوريين من الداخل السوري إلى تركيا من الذين عبروا إلى سوريا وفق إجازة عيد الفطر.وقالت إدارة المعبر في بيان…

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