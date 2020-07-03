2020/07/03 | 18:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة النجف توضح: امتناعنا عن استقبال الجنائز عارٍ عن الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة النجف توضح: امتناعنا عن استقبال الجنائز عارٍ عن الصحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة النجف توضح: امتناعنا عن استقبال الجنائز عارٍ عن الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).