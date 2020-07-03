رد على الرفيق عبدالحسين سلمان حول نقد اطروحات الاتجاه الماركسي المعاصر - عامر رسول

2020/07/03 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_رسول عند أستكمال شرح اطروحاتنا السياسية في اواخر شهر ايار المنصرم لهذا العام 2020، قمنا بنشرها على الصعيد الأعلامي، ومن ضمنه ( محور الحوارات في موقع الحوار المتمدن الموقر،) ومن هنا، لا يسعنا الا أن نقدم جزيل الشكر والتقدير الى الرفاق والرفيقات العاملين في الحوار المتمدن على اتاحتهم الفرصة لنا بطرح آراؤنا وتصوراتنا الفكرية والسياسية فيما يتعلق بـ "اتجاه الماركسي المعاصر" الذي اعلن عن نفسه في 20.نيسان.20 ......





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