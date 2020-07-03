المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم السادس - سربست مصطفى رشيد اميدي

2020/07/03 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي القسم السادسرابعا: التحديات التي تواجه حكومة السيد الكاظمي.5- ملف الفساد السياسي والمالي والاداري.اراد شخص في وقت ما أن يشتري كمية من السمك فكان يفحصها ويشم ذيلها) الزعنفة الذيلية)، وكان هنالك شيخ طاعن في السن بجانبه، حيث قال له (عمي السمجة تخيس من راسها)، فاجابه ذلك الشخص (أدري، بس اريد أعرف واصل للذيل لو لا).



ففي أية دولة عندما ......





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