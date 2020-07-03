ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 8 حالات في السليمانية

2020/07/03 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم الجمعة تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وقال عبدالله سنكاوي نائب مدير صحة المحافظة في بيان نشره اليوم ان ثمانية مصابين بالفيروس قد فارقوا الحياة في السليمانية.

واوضح ان خمسة من المصابين المتوفين من سكنة مدينة السليمانية والثلاثة الاخرين من خارجها.

وتابع سنكاوي بالقول ان مجموع حالات الوفاة في السليمانية وصلت الى 197 حالة بينها 65 حالة من خارج مدينة السليمانية والـ132 الاخرين هم من سكنة المدينة.

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