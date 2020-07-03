وزير التعليم يكشف عن حل ساهم في معالجة نقص الأعداد بملاكات كليات الطب

2020/07/03 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

وزير التعليم يؤكد أن التعليم الإلكتروني سيسهم في معالجة نقص الأعداد في ملاكات كليات الطب

أكد وزير التع...





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