المالية تصدر توضيحاً بشأن صرف المبالغ المخصصة لوزارة الصحة

2020/07/03 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم

وزير التعليم يؤكد أن التعليم الإلكتروني سيسهم في معالجة نقص الأعداد في ملاكات كليات الطب

أكد وزير التعليم العالي أن التعليم الإلكتروني سيسهم في معالجة نقص الأعداد في ملاكات كليات الطب.

جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع لجنة عمد

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط (12) حاوية بإجازة استثمار منتهية سببت هدراً بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيأة في بيان، ان "منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكنت من ضبط

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الجمعة، رفع رواتب الموظفين لشهر حزيران والموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان، إنه "باشر بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك تمويلهم والتخصيص المالي لدى المصرف&qu

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