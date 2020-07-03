2020/07/03 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة (أرورا) للتدريب والتنمية، برنامجا رائدا تحت شعار الهدف الالكتروني (e-Goal)، بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ12 بمنطقة غرب آسيا.

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): ان "العراق سيمثل في هذا البرنامج كلا من علي جاسم لعيبي، لاعب منتخب الشباب لكرة القدم، وفاطمة عقيل عدنان، لاعبة منتخبنا الوطني لكرة القدم".

واضاف: "ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار رؤية ومهمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستفادة من كرة القدم كأداة مؤثرة في تحقيق التطوير الاجتماعي في أرجاء قارة آسيا كافة".

واوضح: "ويهدف ( e-Goal) إلى منح الشباب فرص حياة أكثر نجاحاً من خلال كرة القدم، وكذلك تهيئة الطريق لنقل المعرفة، حيث سيتم توسيع البرنامج ليشمل بقية المناطق الجغرافية في قارة آسيا".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن اقتراب إقالة المدرب كيكي سيتين من تدريب برشلونة.

ولم ينجح سيتين في تحسين وضع برشلونة في المنافسة على البطولات هذا الموسم، بعد تولي تدريب الفريق خلفا للمقال إرنيستو فا

بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت تقارير إسبانية، أن "ليونيل ميسي" قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع ناديه، ليستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده في 2021.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبان

بغداد اليوم- متابعة

شارك وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال, في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الدائرة الالكترونية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لاعب ولاعبة يمثلان العراق في البرنامج الآسيوي لتطوير الشباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لاعب ولاعبة يمثلان العراق في البرنامج الآسيوي لتطوير الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).