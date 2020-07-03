المكتب السياسي لكتلة الصادقون: السعودية شر مطلق ضد العراق وبقرة حلوب لامريكا واسرائيل

2020/07/03 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال عضو المكتب السياسي لكتلة الصادقون محمود الربيعي، اليوم الجمعة، ان السعودية شر مطلق ضد العراق والشيعة وبقرة حلوب لامريكا واسرائيل واشار الربيعي في تغريدة له بمنصة ” تويتر” ، تابعتها “العهد نيوز”، ” بعد تطاولها على الشهيد القائد المهندس وقبلها على الشرف العراقي الحسيني هاهي تكرر اسائتها ضد المرجعية العليا للعالم الاسلامي […]

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