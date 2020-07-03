2020/07/03 | 19:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة الحشد الشعبي في ديالى، الجمعة، نشر مفارز مرابطة في 7 مواقع تضم أبراجاً لنقل الطاقة الكهربائية الرئيسية وآبار النفط ومحطة المنصورية الغازية.

وقال القيادي في الحشد صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز إن "قوات الحشد الشعبي تنتشر، وعبر دوريات مرابطة ثابتة، في 7 مواقع مهمة في ديالى في حقول نفط خانه شرقي ديالى لحماية آبار النفط من عمليات السرقة والتهريب".

وأضاف أن تلك القوات تتولى أيضاً حماية الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية المستوردة من ايران بدءاً من اطراف خانقين وصولا الى حدود بعقوبة - المقدادية، الى جانب تأمين محيط محطة المنصورية الغازية لانتاج الطاقة الكهربائية والواقعة على بعد 45 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

واشار الحسيني الى "نجاح قوات الحشد باحباط 4 محاولات لاستهداف ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى".

وتعرضت أبراج الكهرباء في ديالى الى 6 هجمات خلال العام الحالي من قبل عناصر داعش عن طريق عبوات ناسفة خاصة خط ميرساد الناقل للكهرباء الايرانية المستوردة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيارالكهربائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر قوات لتأمين 7 مواقع للطاقة في ديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر قوات لتأمين 7 مواقع للطاقة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).