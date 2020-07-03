التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالكرخ والمسجلة بالموقف الوبائي ليوم الجمعة

2020/07/03 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالكرخ والمسجلة بالموقف الوبائي لليوم.ونشرت دائرة صحة الكرخ، الموقف الوبائي في الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو دشير ———— ٢ أبو غريب ———— ١٠ الاسكان […]

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