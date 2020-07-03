بسعة ١٠٠ سرير.. العتبة العباسية تباشر بانشاء ردهة في بابل لعلاج مصابي كورونا

2020/07/03 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعلنت العتبة العباسية المقدسة المباشرة بانشاء ردهة الحياة السابعة في محافظة بابل بسعة ١٠٠ سريرا لعلاج مصابي كورونا.وقال مسؤول الشؤون الطبية في العتبة الدكتور اسامة عبد الحسين لـالمعلومة “الكوادر الهندسية والفنية باشرت بإنشاء ردهة الحياة السابعة في مدينة مرجان الطبية في مخافة بابل بسعة ١٠٠ سرير بالاضافة الى ١٠ غرف ملحقات إدارية […]

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