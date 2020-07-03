لجنة الإنقاذ الدولية: العراقيون يكافحون لشراء الخبز بسبب “كورونا”

2020/07/03 | 19:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن وباء #كورونا أثّر على العالم بأسره، لكن ثمة بلدان تتأثّر أكثر من غيرها بمستويات عالية.#العراق من هذه البلدان، ومن تأثّر بالجائحة كالعادة كان الشعب، لا الساسة.أكثر من أربعة ملايين عراقي…

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