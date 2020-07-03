شاهد: هذا ماقاله وزير الصحة عن وضع العراق الوبائي أمام اعضاء المكتب الاقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية

2020/07/03 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استعرض وزير الصحة حسن التميمي اليوم الجمعة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق خلال مشاركته في اجتماع المكتب الاقليمي لدول الشرق الاوسط، في منظمة الصحة العالمية، وبينما اكد على استمرار الخطر الوبائي في العراق والعالم، شدد على اهمية التعاون وتبادل الاستشارات والمعلومات لمجابهة الوباء.وقال التميمي في كملته التي القاها خلال الاجتماع […]

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