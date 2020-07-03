الاسدي يدعو الجماهير العراقية الى ادانة الفعل المشين لصحيفة الشرق الاوسط

2020/07/03 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، اليوم الجمعة، الجماهير العراقية والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية الى ادانة الفعل المشين لصحيفة الشرق الاوسط السعودية.وقال الاسدي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مانصه ” إن إساءة صحيفة الشرق الأوسط السعودية لمقام المرجعية الدينية المتمثل بالإمام السيستاني دليل على أن نهج استهداف مقدساتنا […]

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