2020/07/03 | 19:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تكشف حقيقة عدم سماحها بدخول الجنائز للمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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