الثقافة تنعى شيخ الخطاطين يوسف ذنون

2020/07/03 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نعت وزارة الثقافة والسياحة، والآثار رحيل شيخ الخطاطين العراقيين، الباحث الكبير يوسف ذنون، الذي توفى في الموصل صباح اليوم الجمعة.وذكر بيان للوزارة "بمزيدٍ من الألم، والأسى ننعى رحيل الخطاط والباحث الكبير يوسف ذنون الذي شكل علامةً شامخةً من علامات الجمال ، والتراث الثقافي الأصيل، والأنموذج الحضاري العربي".وأضاف "لقد كان للفقيد، فضلاً عن إنجازاته الفنية، عدد كبير من الأبحاث في الخط العربي ومراحل تطوره، وتتلمذ على يديه الكثير من الفنانين وبرز منهم خطاطون معروفون عربيا وعالميا".يذكر أن الراحل عرف عنه نشاطه، وبحثه الدائبين برغم تجاوزه الثمانين، وقد ابتكر طريقةً مختصرةً في تدريس الخطوط، وتمكن من الوصول إلى أنماطٍ تشكيليةٍ في تكوينات خط الثلث فضلاً عن سعيه في إيجاد مدرسة خطٍ ذات خصوصية موصلية.

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