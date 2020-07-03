صحة الرصافة تعلن تفاصيل إصابات فيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم

2020/07/03 | 20:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 485 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 81 اصابة خلال الرصد الوبائي الفعال.وقال الساعدي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إن "الاصابات موزعة كالتالي:- 81 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي الفعال• قطاع الشعب 35 حالة• قطاع البلديات الثاني 14قطاع الرصافة 11 حالة• قطاع الصدر 19 حالة• قطاع بغداد الجديدة حالتين- 404 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 195 حالة ضمن محلات 555, 556, 534, 530, 557, 542, 529, 516, 551, 527, 541, 530, 521, 518, 539, 561, 564, 547, 519, 511, 571, 540, 544, 513, قطاعات 15, 61, 78, 47, 43, 44, 10, 7, 55, 23, 1, الجوادر• النهروان حالتين الزراعي• الفضيلية حالة واحدة محلة 762الشعب 40 محلة 315, 345, 335, 337, 325, 327, 346, 357, 341, حي البساتين , حي سومر, البنوك• ام الكبر والغزلان حالة واحدة محلة 345• العلوية حالة واحدة محلة 920• الرشاد حالتين محلة 779• الوزيرية حالة واحدة حي المثنى حالة واحدة محلة 718• سبع قصور حالة واحدة• الكفاح 5 حالات محلة 102, 125,• البلديات 25 حالة محلة 748, 732, 746, 745, 742, 727, 738, الزراعي• الاعظمية 15 حالة محلة 306, 318, 312, 320, 316, 304• شارع فلسطين 9 حالات محلة 503, 501, 504, 510,• الحسينية 9 حالات محلة 221, 225, 207, 215, 216, 207, 244, 209• بسماية حالة واحدة عمارة 103• حي اكد حالة واحدة• جسر ديالى حالة واحدة• الصليخ 3 حالات محلة 326, 324, 336• الغدير 3 حالات محلة 706• القاهرة 3 حالات محلة 324, 313, 306• الطالبية 6 حالات محلة 321, 323,• الكرخ الدورة 4 حالات محلة 820, 854, 832• المعامل حالتين محلة 766, الزراعي• بغداد الجديدة 12 حالات محلة 702, 727, 711,• شيخ عمر حالة واحدة محلة 131• المجمع النفطي حالة واحدة• الكرادة 8 حالات محلة 905, العرصات• الكرخ الغزالية حالة واحدة• الكرخ المنصور حالة واحدة محلة 613• شارع المغرب حالة واحدة محلة 306• حي الزهراء 5 حالات محلة 756, 759, 757• الكرخ المحمودية حالة واحدة• ذي قار حالة واحدة الشطرة• الكرخ السيدية حالتين محلة 829, 821• السعدون حالتين محلة 101, 103• الزعفرانية 12 حالات محلة 958, 960, 959, الزراعي• العماري حالة واحدة محلة 777• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 616• الامين 6 حالات محلة 773, 739, 741, 746, 735• الكرخ الشعلة حالة واحدة• زيونة حالة واحدة محلة 716• الكاظمية حالة واحدة محلة 403• المشتل 4 حالات محلة 751, 721, 726,• قرب مقر قيادة الحدود حالة واحدة• العبيدي 7 حالات محلة 762, 764, شارع الجامع• الكريعات حالة واحدة محلة 336• باب الشيخ حالة واحدة محلة 111واضاف انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 9379 توفي منهم 572 للاسف فيما اكتسب الشفاء 6048 ومتبقي قيد العلاج 2759".

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