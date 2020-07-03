اصحاب البيوت المتفجرة في شنكال يناشدون لمساعدتهم

2020/07/03 | 20:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سعدون حسين عند هجوم مسلحي داعش على قضاء شنكال غرب محافظة نينوى، ارتكبوا العديد من الجرائم بحق اهالي القضاء، ومنها هدم البيوت (تفجيرها) وحرقها، وبعد مرور ما يقارب ست سنوات في النزوح والإبتعاد عن شنكال، مرة اخرى تدق الفرحة ابواب قلوب الأهالي وذلك ابتهاجاً بالعودة، ولكن هناك عشرات البيوت مهدمة ومتفجرة.البيوت …

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