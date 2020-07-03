من الأعلى خطورة إلى الأدنى.. قائمة بأكثر الممارسات نقلًا لعدوى كورونا

2020/07/03 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رتب موقع “كومبيوتر نيتورك”، قائمة بنحو 10 أنشطة ممسؤولة عن نقل العدوى بكورونا من الأعلى خطورة إلى الأجنى، بناء على نصائح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.السفر بالطائرة ويأتي السفر بالطائرة على رأس القائمة، ويعتبر مستوى خطر الإصابة بالفيروس فيه مرتفع، حيث تنصح خبيرة الأمراض المعدية ساندرا كيش […]

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