وزير النفط يكشف نتائج مباحثاته في بيروت

2020/07/03 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد رئيس الوفد العراقي وزير النفط حرص العراق على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع لبنان الشقيق .جاء ذلك بعد لقاءه برئيس وزراء لبنان حسان دياب وعدد من المسؤولين في الحكومة اللبنانية .وقال وزير النفط احسان عبدالجبار في بيان ان هذه الزيارة تاتي استكمالاً للمباحثات والاتصالات بين البلدين الشقيقين ، حيث تطرقنا الى امكانية عقد اتفاقية جديدة لتصدير النفط الاسود والنفثا ، فضلاً عنالتعاون في المجال الصحي والعلمي والصناعي ، داعياً الشركات اللبنانية للمساهمة والمشاركة في الفرص الاستثمارية في العراق وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية وغيرها ، وان العراق بلد واعد لتنمية وتطوير الاستثمارات في جميع المجالات .واشار عبد الجبار الى اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في لبنان ، وقد لمسناً من المسؤولين رغبة صادقة لتوسيع حجم فرص التعاون وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.من جانبه اكد وزير الطاقة والمياه رمون غجر الى المباحثات التي اجراها مع وزير النفط والتي تركزت على استيراد بعض المنتجات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية وغيرها ، معبراً عن امله في عقد اجتماعات بين الاطراف المعنية لوضع اليات التعاون الثنائي.فيما اشار وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى ، بعد لقاء الوفد العراق في السراي الحكومي ، الى انه بحضور رئيس الحكومة حسان دياب تبادلنا الافكار وتناقشنا بكافة الملفات لا سيما القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والثقافية، ونحن اليوم نعمل على تمتين العلاقات وتسهيل الامور بين العراق و لبنان ، بين دولتين عربيتين، ونحن اليوم نؤكد على التعاون لا سيما من الناحية الاقتصادية والامن الغذائي.يذكر ان وفداً حكومياً رسمياً وصل الخميس الى بيروت يضم كلاً من وزير النفط إحسان عبد الجبّار والزراعة محمد كريم الخفاجي لاجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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