القبض على عصابة تستدرج الاطفال في المثنى

2020/07/03 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى القت القوات الأمنية في محافظة المثنى ، اليوم، على عصابة تستدرج الاطفال لتمارس معهم الرذيلة.وذكر اعلام شرطة المثنى في بيان انه : وردت معلومات الى شعبة مكافحة اجرام الخضر مفادها قيام عصابه باستدراج الاطفال ومن ثم ممارسة الفعل الواطة معهم بالقوى تم التحري عن صحة المعلومات وتم تشكيل فريق عمل برئاسه اللواء سامي سعود جفات قائد شرطه محافظه المثنى والمنشأت وعضويه مدير قسم مكافحة الاجرام في المثنى وضابط شعبة مكافحة اجرام الخضر وعدد من منتسبي الشعبة وتم القبض على المتهمين كل من (ج.م.ع)و(م.س.ك) واعترفو بجريمتهم حول قيامهم باستدراج عدد من الاطفال ومن ثم ممارسة فعل الواطة معهم بالتهديد .ومن ثم تصويرهم ومساومتهم وعرضت الامر على أنظار السيد قاضي تحقيق وقرر توقيف المتهمين اعلاه وفق المادة 393 /1 /2 ق.ع اصوليا لينالو جزائهم العادل.

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