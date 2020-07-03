كتلة بدر البرلمانية تطالب الحكومة بإغلاق مكاتب المؤسسات الإعلامية السعودية في العراق

2020/07/03 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية باستدعاء السفير السعودي وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية، مشددا على اهمية إغلاق جميع مكاتب القنوات والمؤسسات الإعلامية السعودية داخل العراق.وقال المحمداوي في بيان صادرعن مكتبه الإعلامي،تلقته “العهد نيوز” ان “على الحكومة العراقية، اصدار امر بإغلاق جميع مكاتب […]

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