دولة القانون النيابية: على الحكومة العراقية محاسبة كل من يسيء للعراق وشعبه ورموزه الدينية

2020/07/03 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أستنكر رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون النيابية عدنان الأسدي، اليوم الجمعة، إساءة جريدة الشرق الأوسط السعودية بحق سماحة السيد علي السيستاني دام ظله.واعتبر الاسدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” هذا الأمر خروجاً على القيم والسلوكيات التي يتصف بها العرب والمسلمون والعالم في شتى أنحاء الأرض في تعاملهم مع المراجع […]

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