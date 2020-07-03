الداخلية تعلن القبض على 8 إرهابيين بنينوى

2020/07/03 | 20:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اعلنت وزارة الداخلية،اليوم الجمعة، القبض على 8 ارهابيين من داعش في محافظة نينوى.وذكرت الوزارة ان”مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثمانية مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى”.واضافت، أن “الارهابيين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى فرقة عين جالوت، والمعسكرات العامة، وديوان الجند، وولاية نينوى، ومكتب الشؤون، وفرقة نهاوند، وفرقة الحارث، وكتيبة الزرقاوي”، مبينة انه”تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”.

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