محلل يتوقع “إنقلابًا” على هيئة “ثورة اكتوبر” جديدة

2020/07/03 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر المحلل السياسي الدكتور احسان الشمري، إن شهري اب وايلول المقبلين، سيشهدان انقلابا سياسيًا سيترجم بـ”تظاهرات تشرين جديدة”.وقال الشمري في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “شهري أغسطس وسبتمبر سيكونان مرحلة الإعداد للانقلاب السياسي والذي سيترجم،جزء منه، بتحفيز استياء متراكم لتظاهرات في أكتوبر القادم”.شهري أغسطس وسبتمبر سيكونان مرحلة الإعداد للانقلاب السياسي […]

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