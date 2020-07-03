2020/07/03 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان محمود جمعة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة

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