102 وفاة جديدة بكورونا في العراق

2020/07/03 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 102 وفاة و 2312 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن نتائج التحليلات المخبرية والفحص الطبي لهذا اليوم، أثبتت تسجيل 2312 إصابة وشفاء 1688 حالة، و110 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 56020 إصابة، و29600 حالة شفاء، و2262 وفاة

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