ما وراء الكاريكاتور السعودي المسيء للمرجعية في العراق؟

2020/07/03 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد العراقَ غضب عارم بعد نشر صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية رسما كاريكاتيريا مسيئا لشخص المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني....

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