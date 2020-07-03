ايران تقف مجددا الى جانب الشعب العراقي بمواجهة كورونا

2020/07/03 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العالم) ‏03‏/07‏/2020 - وصلت من ايران الى مدينة البصرة جنوبي العراق كميات كبيرة من اسطوانات الاوكسجين الطبي لدعم مستشفيات المحافظة بعد ارتفاع...

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