2020/07/03 | 20:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 8 وفيات و187 اصابة جديدة بكوردستان خلال 24 ساعة

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