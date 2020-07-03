فيروس كورونا يصيب مدرب سلة نفط ميسان

2020/07/03 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اصيب مدرب فريق كرة السلة بنادي نفط ميسان، احمد عبد الائمة، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الفحوصات اثبتت اصابة احمد عبد الائمة كاظم مدرب نادي نفط ميسان بكرة السلة”.واوضح ان “الاتحاد يعبر عن تضامنه ودعمه لعبد الائمة الذي يخضع للحجر الصحي […]

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