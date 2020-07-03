2020/07/03 | 20:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن رفد مركز غسل الكلى في المثنى بالأدوية والمستلزمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن رفد مركز غسل الكلى في المثنى بالأدوية والمستلزمات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن رفد مركز غسل الكلى في المثنى بالأدوية والمستلزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).