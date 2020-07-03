2020/07/03 | 20:27 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب مستقر في نطاق ضيق مع تفوق مخاوف الفيروس على بيانات أمريكية قوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب مستقر في نطاق ضيق مع تفوق مخاوف الفيروس على بيانات أمريكية قوية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب مستقر في نطاق ضيق مع تفوق مخاوف الفيروس على بيانات أمريكية قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).