رعد الدهلكي: محافظة ديالى تعاني من السلاح المنفلت والعصابات الجوالة

2020/07/03 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب رعد الدهلكي عن أسباب المشاكل الأمنية في محافظة ديالى.

وقال الدهلكي أن المحافظة تعاني من السلاح المنفلت والعصابات الجوالة التي لا توجد جهة في الحكومة العراقية قادرة على محاسبتها، مشدداً على ان كل القوى والتشكيلات العسكرية والفصائل المسلحة المسؤولة عن حماية المدينة، هي متهمة بالقصف والاستهداف الذي تتعرض لها بعض القرى والبلدات، لأن من مسؤوليتها الحماية والمتابعة والدفاع.

وأضاف، ان كثيراً من السكان يعتزمون ترك قراهم والتوجه إلى مناطق أخرى أكثر أمناً، بسبب الفوضى الأمنية، وأن ما يحدث في ديالى منذ سنوات يمثل جرائم بشعة بحق الإنسانية.

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