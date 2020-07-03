الدعمي: احزاب عليها ملفات فساد ومرتبطة بأجندات خارجية تحاول افشال الحكومة

2020/07/03 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أستاذ العلاقات الدولية غالب الدعمي ان بعض الاحزاب السياسية تحاول افشال الحكومة وتشويه سمعتها أمام الرأي العام.

واكد الدعمي ان هذه الاحزاب عليها ملفات فساد ومرتبطة بأجندات خارجية، موضحا ان أغلب المنافذ الحدودية لا تذهب وارداتها الى الدولة نتيجة سيطرة المتنفذين من الاحزاب وفصائلها المسلحة، ودعا الدعمي الحكومة الى اتخاذ قرارات حاسمة بما يتعلق بالفساد وهدر الأموال في المنافذ وبقية مفاصل الدولة.

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