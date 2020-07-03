إصابة قائممقام كلار وأفراد أسرته وبعض حراسه بكورونا

2020/07/03 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إصابة قائممقام كلار وزوجته وأطفاله وبعض حراسه بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم إدارة کرمیان هفال ابراهيم لوكالة شفق نیوز، إن "قائممقام كلار شهاب حاجي احمد وزوجتە واطفالە واثنين من حمايته اصيبوا بفيروس كورونا".

وأضاف أن "المصابين حجروا انفسهم في المنزل وأن وضعهم الصحي مستقر".

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