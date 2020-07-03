اعترافات داعشي تقود لتفكيك خلية ارهابية بصلاح الدين

2020/07/03 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين كشف مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم الجمعة تفاصيل تفكيك واعتقال خلية ارهابية لداعش في ناحية يثرب جنوبي المحافظة مستبعدا عودة داعش وقدرته على تهديد امن الناحية.وقال مدير الناحية حارث عبد النبي الحشماوي ان الاجهزة الاستخبارية وبناءً على معلومات ومتابعة لاحد عناصر داعش في اطراف الناحية تمكنت من اعتقاله واعترف خلال التحقيقات بوجود خلية ارهابية من 11 عنصرا تعد لتنفيذ هجمات وعمليات ارهابية “.واضاف” ان الاجهزة الامنية تمنكت من اعتقال جميع عناصر الخلية في اماكن متعددة جنوبي صلاح الدين واحيلوا الى الجهات القضائية" مبينا ان "الخلية الارهابية من الخلايا النائمة لداعش”واستبعد الحشماوي قدرة داعش على العودة الى الناحية وتهديد الامن بعد تأمين جميع القواطع الساخنة التابعة للناحية مستدركاً بالقول” الخروقات الامنية واردة ولا ترقى الى مستوى التهديد الامني بسبب الطبيعة الجغرافية للناحية ووجود عشرات القرى الزراعية المفتوحة”.واعلنت قيادة عمليات سامراء في وقت سابق اعتقال وتفكيك خلية ارهابية تابعة لداعش تضم 11 عنصرا بعملية امنية ومتابعة استخبارية في اطراف ناحية بلد جنوبي صلاح الدين.وتقع ناحية يثرب جنوب قضاء بلد التابع لصلاح الدين وهي غنية بالبساتين المثمرة بالحمضيات والنخيل بكثافة يعطيها منظرا اخضر من الاعلى وطبيعة جميلة وخلابة ويبلغ العدد التقريبي للسكان حوالي 72000 نسمة.

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