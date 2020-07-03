الشباب والرياضة تنفي ما تناولته بعض المواقع الإخبارية والإلكترونية عن مزدوجي الرواتب

2020/07/03 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت وزارة الشباب والرياضة حرصها الدائم على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي إشار فيه إلى ضرورة محاربة ومكافحة الفساد.وشددت في بيان على اهتمامها بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء الذي اكد على الغاء الرواتب المزدوجة، لا سيما وان توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومنذ انطلاق الدورة الحكومية الحالية ركزت على أولوية ايلاء هذه الملفات اهمية كبيرة وتدقيق سجلات موظفي الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية من اجل تطبيق تلك الاجراءات.واشارت الى عدم وجود أو صدور اي تصريح سابق منها سواء من شخص الوزير أو اي مسؤول فيها بشأن ملف الموظفين الفضائيين، أو مزدوجي الرواتب، لحين اكتمال تلك الملفات أصولياً، وكل ما تم تداوله ونشرته بعض الصفحات والمواقع عن لسان السيد الوزير من تصريحات ملفقة وغير صحيحة.واكدت الوزارة حرصها الدائم على ان تكون في طليعة من يحارب الفساد والمفسدين وضمن حدود صلاحياتها القانونية، .وثمنت عالياً الدور الكبير الذي تقوم به وسائل اعلامنا المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها و يمر بها الجميع في وطننا العزيز، .

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