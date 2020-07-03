2020/07/03 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام أعين المارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام أعين المارة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام أعين المارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).