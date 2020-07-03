رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

2020/07/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا عل...





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