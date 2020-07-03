إيران.. 8 أقاليم من أصل 31 باللون الأحمر بسبب كورونا

2020/07/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن ثمانية من بين 31 إقليما، تعتبر من المناطق ذات اللون الأحمر، مما يعني أن كورونا آخذ في الزيادة.

وقالت إن سبعة أقاليم، بما في ذلك إقليم طهران، في حالة تأهب لأن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا.

ويبث التلفزيون الرسمي تحذيرات على غرار "فيروس كورونا قريب للغاية"، و"لنأخذ خطر كورونا على محمل الجد".

وشهدت إيران الأشد تضررا من الوباء في الشرق الأوسط، زيادة حادة في الإصابات والوفيات منذ رفع القيود تدريجيا اعتبارا من منتصف أبريل.

وجرى تقسيم خريطة البلاد إلى مناطق بألوان بيضاء وصفراء وحمراء بناء على عدد الإصابات والوفيات.

وأضافت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أن إجمالي الإصابات بكورونا المستجد بلغ 235 ألفا و429 حالة حتى اليوم الجمعة، كما تم تسجيل 154 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 11160 حالة.

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بغداد اليوم- متابعة

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز فتح تحقيق قضائي ضد الوزراء السابقين إدوارد فيليب وأوليفييه فيران وأنييس بوزين، بشأن إدارتهم لأزمة جائحة كورونا.

وأحيلت 9 شكاوى تتعلق بـ"الفشل في مكافحة كارثة" إلى النائب الع

بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، الجمعة، إنه تم تحديد أسباب الحريق الذي نشب في موقع "نطنر" النووي.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أوضح خسروي أنه "بسبب بعض الاعتبارات الأمنية، سي

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