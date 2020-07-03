ديالى.. حصيلة تجار المخدرات المعتقلين خلال الشهر الماضي

2020/07/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، حصيلة معتقلي تجار المخدرات خلال شهر حزيران الماضي في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حصيلة من جرى اعتقالهم بتهمة ترويج المخدرات والمتاجرة بها في ديالى خلال حزيران الماضي تجاوز الـ20"، لافتا الى "ضبط مواد ومعدات تستخدم في التعاطي".

واضاف المصدر، ان "اعتقالات حزيران هي الاعلى خلال 2020 وتمت اغلبها في مناطق شرق ديالى وفي مندلي خاصة واطراف خانقين"، مؤكدا أن "الاعتقالات قللت من خطورة تعاطي المخدرات وترويجها بشكل كبير بعدما شهدت في السنوات الاخيرة بروز واضح في المشهد الامني".

وعانت ديالى بعد 2003 من بروز كبير لتجارة وترويج المخدرات التي يجري تهريبها من خلف الحدود مع تنامي التعاطي بشكل لافت خاصة في صفوف الشباب

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ونقل موقع الحشد الشعبي عن الجبوري، قوله، إن &

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