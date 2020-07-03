حادث مروّع يخلف 8 ضحايا من عائلة واحدة في أربيل

2020/07/03 | 20:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بسقوط 8 ضحايا بين قتيل ومصاب، الجمعة، في حادث سير مروّع شمالي محافظة أربيل عاشمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن سيارة انقلبت على مقربة من قرية ويزه في قضاء جومان بمحافظة أربيل، ما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأوضح المصدر أن القتلى هم رب أسرة وزوجتيه الاثنتين وزوج ابنته، لافتاً إلى أن المصابين من أفراد العائلة أيضاً.

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