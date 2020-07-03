مقتل 7 جنود إثر هجوم في وسط مالي

2020/07/03 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..قالت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، إن سبعة جنود من القوات الحكومية قتلوا في هجوم في وسط مالي في منطقة شهدت مذبحة في اليوم السابق، حيث لقي 32 قرويا على الأقل حتفهم ذبحا على أيدي مسلحين يعتقد بأنهم من المتشددين.وقال الكولونيل دياران كونيمان المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الهجوم وقع، أمس الخميس، على مشارف […]

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