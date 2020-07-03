برموزنا تحفظ هويتنا

2020/07/03 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء فاضل ينبغي للدولة ان تتبنى الدفاع عن رموزها وبخاصة الرموز الاستثنائية تاسيسا على ادراك واقع ان هذه الرموز تمثل بعدا معنويا لا يجوز التخلي عنه بوصفه خط دفاع استراتيجي لها وفيما يتعلق برمزية المرجع الاعلى السيد السيستاني الذي يمثل اعمق واكبر واهم الرموز التي حفظت العراق كل العراق بقضه وقضيضه ينبغي للدولة ان تتبنى […]

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